Захарова указала на разное понимание ценности свободы в РФ и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для России, в отличие от США, свобода бесценна. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Так Захарова прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о стоимости свободы.
Во время брифинга в Белом доме Байден отметил, что военный конфликт России и Украины привел бы к серьезным последствиям, но «американский народ понимает, что защита демократии и свободы всегда стоит дорого».
По словам президента США, если реализуется худший сценарий, это взвинтит цены на энергоресурсы и отразится на ситуации внутри страны.
«Если Россия сделает серьезную ошибку, совершив эту агрессию, ответственные государства не будут колебаться в своем ответе - мы будем защищать свободу и готовы заплатить любую цену», - подчеркнул Байден.
Комментируя это, Захарова отметила, что ни разу не видела, чтобы США «платили хоть что-то» для защиты свободы.
«Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление - референдум. И ещё. Да, для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна. Пусть знают наших», - написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).