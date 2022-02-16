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16 минут назад

Захарова сравнила отношение к свободе в России и США

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для России, в отличие от США, свобода бесценна. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова указала на разное понимание ценности свободы в РФ и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Захарова прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о стоимости свободы.

Во время брифинга в Белом доме Байден отметил, что военный конфликт России и Украины привел бы к серьезным последствиям, но «американский народ понимает, что защита демократии и свободы всегда стоит дорого».

По словам президента США, если реализуется худший сценарий, это взвинтит цены на энергоресурсы и отразится на ситуации внутри страны.

«Если Россия сделает серьезную ошибку, совершив эту агрессию, ответственные государства не будут колебаться в своем ответе - мы будем защищать свободу и готовы заплатить любую цену», - подчеркнул Байден.

Комментируя это, Захарова отметила, что ни разу не видела, чтобы США «платили хоть что-то» для защиты свободы.

«Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление - референдум. И ещё. Да, для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна. Пусть знают наших», - написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

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