Захарова указала на разное понимание ценности свободы в РФ и США

«Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление - референдум. И ещё. Да, для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна. Пусть знают наших», - написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).