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24 минуты назад

Депутат Щапов: граждане должны получать реальные доходы от разработки природных ресурсов РФ

Газета.Ruиещё 6

Первый зампредседателя комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что граждане России должны получать реальные доходы от разработки природных ресурсов страны. Об этом сообщает URA.RU.

Россиянам предложили отдать часть доходов от природных ресурсов
Фото: ReutersReuters

«Люди должны получать какие-то реальные доходы от разработки национальных ресурсов. Сейчас у граждан возникает совершенно справедливое ощущение, что деньги забирают себе олигархи, менеджеры госкомпаний и бюджет, а людям от нефтегазовых богатств ничего не остается», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что сверхдоходы государства также должны распределяться на проекты, приносящие пользу экономике страны.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести единую систему учета и контроля содержания собак в крупных городах России на фоне сообщений о нападении бездомных животных на людей.

Милонов отметил, что многие бродячие собаки когда-то были домашними питомцами, а на улице оказались из-за бывших владельцев. Сейчас граждане сами вправе решать, сколько собак приобрести, какого размера и породы.

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