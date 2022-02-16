Кадыров обратился к Путину по поводу республик Донбасса

Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Россией станет важным шагом для наступления мира. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, добавив, что поддерживает призыв Госдумы РФ признать ДНР и ЛНР.

Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru официальный сайт Президента России kremlin.ru

«Полностью поддерживаю решение Государственной Думы об обращении к Президенту РФ с вопросом необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его мнению, президент России Владимир Путин обязательно сделает это, ведь это важный шаг для наступления мира.

Глава Чеченской республики подчеркнул, что именно признание независимости ДНР и ЛНР «определит их статус на мировой арене и положит конец многолетнему противостоянию и кровопролитию». Он отметил, что чеченский народ помнит, к чему приводят произвол, насилие и непрерывные боевые действия.