Матвиенко: Россия «держит дверь для переговоров открытой»

Россия готова обсуждать предложения других государств по гарантиям безопасности и наращивать диалог. Ее инициативы по этому вопросу — не ультиматум. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Парламентская газета».

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В интервью изданию она рассказала, что Россия

продолжает держать дверь для переговоров открытой», хотя Запад и отказался предоставить ей гарантии безопасности. По ее словам, Россия не требует ничего неисполнимого и готова обсуждать и другие предложения по этому вопросу, чтобы найти решение, которое будет устраивать всех. Она указала, что Кремль готов продолжать и наращивать диалог по гарантиям безопасности.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что российские инициативы по гарантиям безопасности — не ультиматум, за которым стоит намерение получить односторонние преимущества.

«Мы за создание коллективной системы безопасности для всей Европы, для мира в целом. Потому что безопасность едина и неделима», — пояснила Матвиенко.