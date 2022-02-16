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23 минуты назад

Россия готова обсуждать предложения по гарантиям безопасности

Елена Прошина

Россия готова обсуждать предложения других государств по гарантиям безопасности и наращивать диалог. Ее инициативы по этому вопросу — не ультиматум. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Парламентская газета».

Матвиенко: Россия «держит дверь для переговоров открытой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью изданию она рассказала, что Россия

продолжает держать дверь для переговоров открытой», хотя Запад и отказался предоставить ей гарантии безопасности. По ее словам, Россия не требует ничего неисполнимого и готова обсуждать и другие предложения по этому вопросу, чтобы найти решение, которое будет устраивать всех. Она указала, что Кремль готов продолжать и наращивать диалог по гарантиям безопасности.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что российские инициативы по гарантиям безопасности — не ультиматум, за которым стоит намерение получить односторонние преимущества.

«Мы за создание коллективной системы безопасности для всей Европы, для мира в целом. Потому что безопасность едина и неделима», — пояснила Матвиенко.

При этом она отметила, что Россия не может вести этот диалог бесконечно. По ее словам, самым важным условием для договора остается «гарантированное обеспечение безопасности страны». Матвиенко подчеркнула, что в этом Россия не пойдет на односторонние уступки.

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