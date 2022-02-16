Матвиенко объяснила, почему Россия не хочет войны с Украиной

Россия и Украина веками жили вместе и сама мысль о войне между странами — «абсолютная дикость». Об этом в интервью «Парламентской газете» заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: © пресс-служба Совета Федерации © пресс-служба Совета Федерации

По её словам, Россия сделает все, чтобы войны с Украиной никогда не было, эта позиция была четко сформулирована главой государства. «Россия и Украина веками жили вместе, в одном государстве. Связаны тысячами нитей. Для нас даже сама мысль о войне — абсолютная дикость», — заявила спикер.

Сейчас отношения между странами, по словам Матвиенко, переживают не лучшие времена, но она верит, что любую проблему можно урегулировать мирно, дипломатическими средствами, политическим путем.

«Так что объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет. И не удивительно, что тема нападения на Украину, которая в последние недели нагнетается Западом с особой силой, не имеет под собой никакой доказательной базы. Одни только сплошные измышления», — добавила председатель Совфеда.

Матвиенко пояснила, что определенные силы в США, на Западе в целом стремятся втянуть Украину в войну с Россией, одновременно с этим Североатлантический альянс начал военное освоение украинских территорий.

«Полным ходом идет накачка ее вооруженных сил военной техникой, боеприпасами, оружием, в том числе наступательным. Расчет упомянутых сил — на создание очагов нестабильности вокруг российских границ. Ничего нового для нас в такой стратегии нет», — сказала она.