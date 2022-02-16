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49 минут назад

Матвиенко объяснила, почему Россия не хочет войны с Украиной

ТАССиещё 2

Россия и Украина веками жили вместе и сама мысль о войне между странами — «абсолютная дикость». Об этом в интервью «Парламентской газете» заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко объяснила, почему Россия не хочет войны с Украиной
Фото: © пресс-служба Совета Федерации © пресс-служба Совета Федерации

По её словам, Россия сделает все, чтобы войны с Украиной никогда не было, эта позиция была четко сформулирована главой государства. «Россия и Украина веками жили вместе, в одном государстве. Связаны тысячами нитей. Для нас даже сама мысль о войне — абсолютная дикость», — заявила спикер.

Сейчас отношения между странами, по словам Матвиенко, переживают не лучшие времена, но она верит, что любую проблему можно урегулировать мирно, дипломатическими средствами, политическим путем.

«Так что объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет. И не удивительно, что тема нападения на Украину, которая в последние недели нагнетается Западом с особой силой, не имеет под собой никакой доказательной базы. Одни только сплошные измышления», — добавила председатель Совфеда.

Матвиенко пояснила, что определенные силы в США, на Западе в целом стремятся втянуть Украину в войну с Россией, одновременно с этим Североатлантический альянс начал военное освоение украинских территорий.

«Полным ходом идет накачка ее вооруженных сил военной техникой, боеприпасами, оружием, в том числе наступательным. Расчет упомянутых сил — на создание очагов нестабильности вокруг российских границ. Ничего нового для нас в такой стратегии нет», — сказала она.

В этой ситуации российское государство вынуждено принять меры по укреплению безопасности страны, ее жителей и задействовать весь комплекс политических, дипломатических, военных и информационных мер, заметила Матвиенко.

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