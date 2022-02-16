Лавров и Шойгу проведут переговоры с бразильскими коллегами в формате "2+2"

Россия и Бразилия впервые проведут встречу глав МИД и Минобороны в формате "два плюс два" в российской столице. Министры иностранных дел Сергей Лавров и Карлус Альберту Франку Франса и министры обороны Сергей Шойгу и Уолтер Соуза Брага Нетту проведут консультации буквально перед российско-бразильским саммитом, который также запланирован на среду. По всей видимости, сразу после этого министры присоединяться к делегациям своих стран на переговорах президентов Владимира Путина и Жаира Болсонару.

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Если встреча глав дипведомств станет уже второй по счету за последние полгода (Франку Франса посещал Москву в ноябре 2021 года), то министры обороны встретятся впервые. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, министры намерены обсудить широкий круг вопросов глобальной и региональной повестки. На Смоленской площади также отметили, что стороны предполагают проанализировать развитие международной ситуации, включая ее военно-политические аспекты и взаимодействие стран в ООН и в ее Совете Безопасности. Отдельно стороны коснутся сотрудничества в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР).

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На пути к многополярному мироустройству

Москву и Бразилиа объединяют подходы в отношении того, что из себя должно представлять справедливое мироустройство - многополярный мир, основанный на уважении наций к суверенитету друг друга и к выстраиванию самостоятельной многовекторной политики. Это, в частности, стало основой для партнерства стран в рамках БРИКС. "Россия и Бразилия выступают за дальнейшее укрепление основ полицентричного мироустройства, едины в том, что касается следования основополагающим принципам, таким как уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение споров, верховенство международного права", - указывают в российском дипведомстве накануне встречи.

Эту позицию страны продвигают и на площадке СБ ООН, где в текущем месяце председательствует Россия, а Бразилия в течение 2022 года входит в состав ее непостоянных членов. Бразильский министр иностранных дел выражал благодарность за оказанную Россией поддержку его стране в получении этого статуса, однако подчеркивал, что нынешний узкий состав СБ ООН не отвечает современным реалиям и требует актуализации. Российская сторона также выступает с аналогичной позицией в дискуссиях относительно будущего ООН и ее реформы.

Предполагается, что министры обсудят, как дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество на международных площадках.

Двусторонняя повестка

Двусторонний российско-бразильский диалог не уступает по уровню взаимопонимания на многосторонних площадках. Это было подтверждено Лавровым и Франку Франсой по итогам ноябрьской встречи. Тогда стороны условились наращивать диалог по таким вопросам, как стратегическая стабильность, кибербезопасность, нераспространение оружия массового уничтожения, контроль над вооружениями, а также выработка универсальных, недискриминационных стандартов зеленой экономики.

"В повестке дня [консультаций в формате "два плюс два"] мирное использование космического пространства, проблематика борьбы с терроризмом и наркотрафиком, нераспространение и контроль над вооружениями, международная информационная безопасность. Будут рассмотрены вопросы российско-бразильского стратегического партнерства, намечены пути его дальнейшего углубления", - также анонсировали в МИД РФ. Захарова, в свою очередь, уточняла на брифинге, что обсуждение может коснуться в том числе укрепления двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере.