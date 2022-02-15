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32 минуты назад

Познер оценил вероятность войны между Россией и Украиной

Свободная пресса

Журналист Владимир Познер оценил вероятность войны между Россией и Украиной.

Познер оценил вероятность войны между Россией и Украиной
Фото: ТАССТАСС

В беседе с «Газетой.Ru» он признался, что с большой тревогой относится к данной ситуации и сильно надеется, что «вторжения» не будет.

«Склонен доверять нашим лидерам, опровергающим сообщения о подобных планах, но опасаюсь провокаций. Боюсь, есть люди и с этой, и с той стороны, которые бы хотели данного столкновения. На 75% уверен, что войны не будет, но на 25% — может быть», — отметил Познер.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Белому дому неизвестна дата начала «российского вторжения» на Украину.

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