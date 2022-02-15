Познер оценил вероятность войны между Россией и Украиной

«Склонен доверять нашим лидерам, опровергающим сообщения о подобных планах, но опасаюсь провокаций. Боюсь, есть люди и с этой, и с той стороны, которые бы хотели данного столкновения. На 75% уверен, что войны не будет, но на 25% — может быть», — отметил Познер.