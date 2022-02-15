Шольц рассказал о переговорах с Путиным

"Мы не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой. Культурные вопросы, экономические вопросы. Конечно, многие темы вокруг европейской безопасности и Украины. То, что мы так долго разговаривали друг с другом, - это хороший знак" - подчеркнул Шольц.