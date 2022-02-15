Шольц рассказал о переговорах с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал доверительными и интенсивными переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
"Это был очень интенсивный разговор, также очень доверительный разговор", - заявил Шольц в Москве немецкой прессе.
Его выступление транслировал немецкий телеканал N24.
По его словам, общение проходило в дружественной атмосфере.
"Но в вопросах, где у нас разные позиции, шло интенсивное обсуждение", - отметил канцлер ФРГ.
Он добавил, что беседа была продолжительной.
"Мы не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой. Культурные вопросы, экономические вопросы. Конечно, многие темы вокруг европейской безопасности и Украины. То, что мы так долго разговаривали друг с другом, - это хороший знак" - подчеркнул Шольц.
Встреча Путина и Шольца проходила в Кремле, она длилась более трех часов.