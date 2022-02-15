Блинкен позвонил Лаврову

"С нашей стороны была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы, как об этом условились президенты В. В.Путин и Дж.Байден в телефонном разговоре 12 февраля, в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности", - говорится в сообщении.

Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, которая нагнетается США и их ближайшими союзниками. Он призвал к прагматичному диалогу "по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности".

Это уже второй за последние несколько дней телефонный разговор Лаврова и Блинкена. Ранее госсекретарь США звонил Лаврову 12 февраля. Тогда стороны обсуждали ситуацию вокруг Украины и реакцию Запада на проекты документов по гарантиям безопасности, а также ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, сообщалось на сайте российского МИДа.