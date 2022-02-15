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51 минуту назад

Блинкен позвонил Лаврову

Елена Прошина

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь позвонил главе МИД РФ Сергею Лаврову, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Блинкен позвонил Лаврову
Фото: ReutersReuters

"С нашей стороны была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы, как об этом условились президенты В.В.Путин и Дж.Байден в телефонном разговоре 12 февраля, в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности", - говорится в сообщении.

Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, которая нагнетается США и их ближайшими союзниками. Он призвал к прагматичному диалогу "по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности".

Кроме того, Лавров и Блинкен обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

Это уже второй за последние несколько дней телефонный разговор Лаврова и Блинкена. Ранее госсекретарь США звонил Лаврову 12 февраля. Тогда стороны обсуждали ситуацию вокруг Украины и реакцию Запада на проекты документов по гарантиям безопасности, а также ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, сообщалось на сайте российского МИДа.

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