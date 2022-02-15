Блинкен позвонил Лаврову

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь позвонил главе МИД РФ Сергею Лаврову, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"С нашей стороны была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы, как об этом условились президенты В.В.Путин и Дж.Байден в телефонном разговоре 12 февраля, в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности", - говорится в сообщении.
Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, которая нагнетается США и их ближайшими союзниками. Он призвал к прагматичному диалогу "по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности".
Кроме того, Лавров и Блинкен обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.
Это уже второй за последние несколько дней телефонный разговор Лаврова и Блинкена. Ранее госсекретарь США звонил Лаврову 12 февраля. Тогда стороны обсуждали ситуацию вокруг Украины и реакцию Запада на проекты документов по гарантиям безопасности, а также ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, сообщалось на сайте российского МИДа.