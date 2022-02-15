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21 минуту назад

Путин ответил на вопрос о дальнейших действиях России после отвода сил

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин заявил, что дальнейший план действий после отвода военных сил от границ Украины будет складываться с учетом реальной обстановки на местах. Об этом он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Путин ответил на вопрос о действиях России после отвода сил
Фото: ReutersReuters

«Что касается того, как Россия будет действовать дальше. По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить на то, как она будет складываться, реальная обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас», — сказал Путин.

Он также добавил, что Россия стремиться договариваться с партнерами. По словам Путина, Москва готова обсуждать эти вопросы только в совокупности с другими темами, которые имеют для нее первоочередное значение. В их числе нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к позициям 1997 года и неразмещение вблизи российских границ боевых ударных комплексов.

«Все, по-моему, понятно и ясно. Мы готовы говорить и по другим вопросам, которые содержатся в полученном нами ответе, но в комплексе с тем, что представляет для нас первостепенную ценность и первостепенное значение», — подытожил Путин.

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Ранее Минобороны России заявили, что войска южного и западного военных округов, граничащих с Украиной, начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений.

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