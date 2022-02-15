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14 минут назад

«Реальность не мешает»: политолог обвинил Запад в пропаганде войны России с Украиной

Елена Прошина

Даже потерпев фиаско, Запад продолжит пропагандировать войну России с Украиной. Об этом в разговоре с EADaily заявил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

«Реальность не мешает»: политолог обвинил Запад в пропаганде войны России с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, реальность посрамила западную пропаганду — никакой войны нет и не будет. Но пропаганда тем и живет, что ей реальность не мешает. Поэтому они так и будут говорить: "Атака будет. И если не 15-го, то 17-го". И так — до бесконечности», — приводятся в материале слова Журавлева.

При этом он отметил, что от дезинформации уже страдает и Украина, у которой начались проблемы с бизнесом.

«Пока они обещали войну "на завтра", бизнес ушел. Им сейчас очень плохо, и они пытаются отыграть. Провернуть фарш назад. Когда ты всех пугаешь войной, у тебя экономики не бывает», — добавил Журавлев.

По его словам, положить конец этому кризису поможет «настоящий диалог» Запада с Россией. До этого Запад только говорил, но не слушал, подчеркнул Журавлев.

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