«Реальность не мешает»: политолог обвинил Запад в пропаганде войны России с Украиной

«Да, реальность посрамила западную пропаганду — никакой войны нет и не будет. Но пропаганда тем и живет, что ей реальность не мешает. Поэтому они так и будут говорить: "Атака будет. И если не 15-го, то 17-го". И так — до бесконечности», — приводятся в материале слова Журавлева.