Даже потерпев фиаско, Запад продолжит пропагандировать войну России с Украиной. Об этом в разговоре с EADaily заявил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.
«Да, реальность посрамила западную пропаганду — никакой войны нет и не будет. Но пропаганда тем и живет, что ей реальность не мешает. Поэтому они так и будут говорить: "Атака будет. И если не 15-го, то 17-го". И так — до бесконечности», — приводятся в материале слова Журавлева.
При этом он отметил, что от дезинформации уже страдает и Украина, у которой начались проблемы с бизнесом.
«Пока они обещали войну "на завтра", бизнес ушел. Им сейчас очень плохо, и они пытаются отыграть. Провернуть фарш назад. Когда ты всех пугаешь войной, у тебя экономики не бывает», — добавил Журавлев.
По его словам, положить конец этому кризису поможет «настоящий диалог» Запада с Россией. До этого Запад только говорил, но не слушал, подчеркнул Журавлев.