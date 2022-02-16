Зюганова выписали из больницы

Политика Геннадия Зюганова выписали из Центральной клинической больницы. Об этом сам лидер КПРФ сообщил в среду, 16 февраля.

Фото: Пресс-служба Госдумы Пресс-служба Госдумы

По его словам, его состояние здоровья оценивается как нормальное. В настоящее время он уже занимается рабочими делами.

— Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой, — сказал Зюганов в разговоре с РИА Новости.

11 февраля глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал, что Зюганов лег в больницу для профилактики. Решение, уточнил он, приняли из-за эпидемической обстановки и перенесенных Зюгановым оперативных вмешательств.