Президент России Владимир Путин прокомментировал направленное ему обращение Госдумы о признании Донецкой и Луганской народных республик.
На пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем он отметил, что РФ должна сделать все для решения проблем Донбасса, но с оглядкой на Минские соглашения.
«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблем Донбасса, но сделать это, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. Мы очень рассчитываем, что наши партнеры за океаном и в Европе окажут влияние на сегодняшние киевские власти», — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что депутаты Госдумы, направившие обращение, ориентировались на общественное мнение. По словам Путина, в России большинство людей «сочувствуют и поддерживают жителей Донбасса», а также «надеются на то, что ситуации там коренным образом изменится в лучшую для них сторону».