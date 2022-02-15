«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблем Донбасса, но сделать это, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. Мы очень рассчитываем, что наши партнеры за океаном и в Европе окажут влияние на сегодняшние киевские власти», — сказал Путин.