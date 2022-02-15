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16 минут назад

Путин назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом

Деловая газета "Взгляд"

То, что сейчас происходит в Донбассе – это геноцид, заявил президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», – сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает ТАСС.

Также Владимир Путин заявил, что в России подавляющее число граждан поддерживают жителей Донбасса, и депутаты тонко чувствуют общественное мнение.

«Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют. И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», – отметил Путин.

Напомним, встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. Политики обсудили безопасность в Европе и ситуацию вокруг Украины.

Путин дал оценку переговорам с Шольцем

Говоря о ситуации На Украине, Путин заявил, что Киев игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с ДНР и ЛНР.

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