"Хочу также заметить, что мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит через эту страну, естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система будет в исправном техническом состоянии", - заявил президент.