Пользователи "Рамблера" сочли Трасс не достойной политического поста

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не достойна занимать высокий политический пост после допущенной ею оплошности в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Такое мнение выразили 88% (1180) участников голосования, проведенного на сайте "Рамблер" 15 февраля.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Пресс-служба МИД РФ

Еще 10% (135 респондентов) считают, что Трасс достойна своей должности, поскольку "каждый человек может ошибиться". Два процента, или 24 опрошенных затруднились с ответом.

Всего в голосовании приняли участие 1338 человек. Они отвечали на вопрос "Достойна ли Трасс занимать высокий политический пост после своей оплошности?"

Ранее 15 февраля Трасс заявила, что она якобы подвергалась оскорблениям со стороны Лаврова во время их переговоров.

На прошлой неделе в ходе встречи с Трасс Лавров после ее заявлений о необходимости отвести от границы с Украиной российские войска, расположенные на российской же территории, спросил британскую коллегу, признает ли она суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями.

"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - процитировал главу Форин оффиса собеседник ТАСС.