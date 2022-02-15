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11 минут назад

Лавров кивком ответил журналисту на вопрос о вторжении на Украину

Елена Прошина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау кивком ответил на вопрос польского журналиста о вторжении на Украину. Фрагмент момента опубликовало у себя в Telegram-канал агентство «РИА Новости».

На пресс-конференции журналисты неоднократно задавали Лаврову вопросы, касающиеся вторжения на Украину. Глава МИД России назвал эти заявления «информационным терроризмом» и спекуляциями.

В конце пресс-конференции один из журналистов снова задал тот же вопрос: «То есть вторжения не будет?». Лавров на этот кивнул и рассмеялся.

«Непонятливый в общем у вас журналист какой-то», — сказал он, обращаясь к Рау.

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В ходе переговоров с главой МИД Польши Лавров также отметил, что страна возглавила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в не лучшее время и выразил надежду на то, что удастся найти точки соприкосновения для решения проблем.

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