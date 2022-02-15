Лавров кивком ответил журналисту на вопрос о вторжении на Украину

На пресс-конференции журналисты неоднократно задавали Лаврову вопросы, касающиеся вторжения на Украину. Глава МИД России назвал эти заявления «информационным терроризмом» и спекуляциями.

В конце пресс-конференции один из журналистов снова задал тот же вопрос: «То есть вторжения не будет?». Лавров на этот кивнул и рассмеялся.

«Непонятливый в общем у вас журналист какой-то», — сказал он, обращаясь к Рау.