В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
28 минут назад

Глава МИД России Лавров заявил, что в диалоге с НАТО «не всё потеряно»

RT на русском

Стремительность, с которой НАТО поменяло свою позицию о нежелании обсуждать с Россией ограничение вооружений в Европе, свидетельствует о том, что ещё «не всё потеряно», заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров: диалоге с НАТО «не всё потеряно»
Фото: ТАССТАСС

«Стремительность, с какой НАТО поменяло свою позицию, говорит о том, что не всё в этом блоке потеряно, что они могут признавать очевидное, когда желают всерьёз», — сказал министр.

Он добавил, что ещё в 2019 году Москва объявила мораторий на развёртывание ракет средней и малой дальности и предложила обсудить эту тему. Но тогда, по словам Лаврова, российскую сторону «даже слушать не захотели».

Президент России Владимир Путин ранее концептуально одобрил подготовленный МИД проект ответа России по гарантиям безопасности. Дипломаты работают над финализацией текста.

Проект главе государства представил министр иностранных дел Сергей Лавров.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители