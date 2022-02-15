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47 минут назад

«Непонятливый какой»: Лаврова рассмешил вопрос журналиста о вторжении

Мария Иванова

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассмеялся в ответ на вопрос журналиста о вторжении на Украину. Видеозапись, на которую попал этот момент, опубликовала телеведущая Ольга Скабеева.

«Вторжения не будет?» - спросил министра журналист.

Лавров в ответ немного промолчал, затем улыбнулся, кивнул головой и рассмеялся.

«Непонятливый у вас какой-то журналист», - сказал он.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называют ложными.

Путин пошутил о дате вторжения России на Украину

Западные СМИ назвали 16 февраля 2022-го днем начала военного конфликта на Украине. Неназванный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин шутит на эту тему - «просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война».

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