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29 минут назад

Захарова потребовала извинений от Британии

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Великобританию принести извинения за ложь о России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова потребовала извинений от Британии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава МИД Британии Лиз Трасс ранее назвала вторжение на Украину «весьма вероятным», заявив, что российские военные смогут занять Киев «очень быстро».

Также она заявила, что попытка нападения может быть предпринята без опознавательных знаков.

Затем Трасс сказала, что поверит в отсутствие у РФ планов по нападению на Украину только после того, как все российские войска отведут от границ.

«Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадёжнее», - так прокомментировала слова Трасс Захарова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Она отметила, что Россия не подводила войска к британским границам.

«Напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей. Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу», - подчеркнула Захарова.

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