В Госдуме заявили о готовности сделать все возможное для мира в Донбассе

Россия с дипломатической точки зрения делает все возможное для реализации Минских соглашений, чтобы установить мир в самопровозглашенных республиках Донбасса. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров, его слова приводит сайт партии «Единая Россия».

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Туров подчеркнул, что эскалацию провоцирует украинская сторона. По его словам, официальный Киев с 2015 года не выполнил ни один пункт по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

«Продолжаются регулярные обстрелы, в зоне разграничения находится тяжелое вооружение, системы залпового огня, которые там не могут находиться, гибнут мирные граждане, гибнут дети, уничтожается социальная инфраструктура, уничтожаются города и села на Донбассе», — заявил парламентарий.

Россия, в свою очередь, неоднократно помогала жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), утверждает депутат. В пример он привел гуманитарные конвои и указы президента Владимира Путина.

15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.