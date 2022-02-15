В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-8° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
18 минут назад

Россия отказалась от встречи по Венскому документу в ОБСЕ

Алиса Селезнёва

Россия не будет принимать участие во встрече по Венскому документу в ОБСЕ, которая должна состояться сегодня. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев созывает встречу с государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на украинский запрос относительно информации о военной деятельности. В миссии председательствующей в организации Польши пояснили, что запрошенная Украиной встреча запланирована сегодня на 17.00 мск.

В свою очередь заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко уточнил, что Россия не намерена принимать участие в этих консультациях.

«Нет, не будем», - пояснил замглавы МИД РФ в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее западные СМИ назвали 15 и 16 февраля датами начала военного вторжения России на Украину. В частности, неназванный источник Politico утверждал, что 16 февраля упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это «маниакальным информационным безумием», которое «встречать с пониманием невозможно».

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. При этом в Министерстве иностранных дел РФ не исключили провокаций и рекомендовали российским гражданам внимательно следить за сообщениями, связанными с ситуацией вокруг Украины.

26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители