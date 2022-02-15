Россия не будет принимать участие во встрече по Венскому документу в ОБСЕ, которая должна состояться сегодня. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев созывает встречу с государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на украинский запрос относительно информации о военной деятельности. В миссии председательствующей в организации Польши пояснили, что запрошенная Украиной встреча запланирована сегодня на 17.00 мск.

В свою очередь заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко уточнил, что Россия не намерена принимать участие в этих консультациях.

«Нет, не будем», - пояснил замглавы МИД РФ в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее западные СМИ назвали 15 и 16 февраля датами начала военного вторжения России на Украину. В частности, неназванный источник Politico утверждал, что 16 февраля упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это «маниакальным информационным безумием», которое «встречать с пониманием невозможно».