Москва отказалась участвовать в запрошенных Киевом консультациях ОБСЕ

Москва отказалась участвовать в запрошенных Киевом консультациях стран-участниц ОБСЕ по вопросу соблюдения Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности для прояснения ситуации на российско-украинской границе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Грушко, передает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

По данным миссии председательствующей в организации Польши, консультации пройдут 15 февраля в 17:00 по московскому времени, передает РИА Новости.