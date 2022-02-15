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1 час назад

Москва отказалась участвовать в запрошенных Киевом консультациях ОБСЕ

Lenta.ru

Москва отказалась участвовать в запрошенных Киевом консультациях стран-участниц ОБСЕ по вопросу соблюдения Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности для прояснения ситуации на российско-украинской границе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Грушко, передает ТАСС.

Москва отказалась участвовать в запрошенных Киевом консультациях ОБСЕ
Фото: ReutersReuters

По данным миссии председательствующей в организации Польши, консультации пройдут 15 февраля в 17:00 по московскому времени, передает РИА Новости.

14 февраля сообщалось, что Украина запросила встречу с Россией и странами-участницами Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов для обсуждения перемещений российской армии, так как не получила ответ на ранее поданный запрос. Киев потребовал от Москвы раскрыть точные районы маневров, количество военных формирований и типы вооружений.

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