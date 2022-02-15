Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин шутит о сообщениях США, касающихся «вторжения на Украину». Об этом рассказало ТАСС.

«К такому [сообщениям] трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит - просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», - рассказал Песков.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называют ложными.

Западные СМИ назвали 16 февраля 2022-го днем начала военного конфликта на Украине. Неназванный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.