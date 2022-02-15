Госдума попросит Путина признать ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы большинством голосов поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Трансляция с пленарного заседания велась на сайте нижней палаты российского парламента.

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За проект постановления проголосовали 351 депутат, из которых 16 выступили против и один воздержался.

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее главой Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. В документе сказано, что Госдума просит президента рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств».