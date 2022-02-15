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42 минуты назад

Опубликовано видео заявления ЛДПР о состоянии Жириновского

Александр Кузьмин

Депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР сегодня выступили с официальным заявлением о состоянии лидера партии Владимира Жириновского. Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram-канала URA.RU.

«Состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом он продолжает руководить партией ЛДПР. Мы рассчитываем, что скоро он выступит перед вами и ответит на все имеющиеся вопросы», – заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутаты также призвали СМИ прекратить публикации различных слухов и домыслов о состоянии здоровья руководителя ЛДПР.

Сын Жириновского впервые высказался о болезни отца

«Когда лидер ЛДПР вернется к публичной работе, архив подобных статей станет для этих СМИ прилюдным репутационным банкротством», – отметил Леонов.

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили о госпитализации 75-летнего политика с коронавирусной инфекцией.

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