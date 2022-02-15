«Состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом он продолжает руководить партией ЛДПР. Мы рассчитываем, что скоро он выступит перед вами и ответит на все имеющиеся вопросы», – заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.