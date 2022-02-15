Захарова анонсировала конец войны Запада против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что 15 февраля войдет в историю как «день провала западной пропаганды войны». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
С осени 2021 года на Западе активно муссируются слухи о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину. При этом американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников назвало датой нападения России на Украину 15 февраля.
Захарова обратила внимание на то, что 15 февраля уже наступило.
«15 февраля 2022 года войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», - заявила представитель МИД России.
В Москве уже не раз отвергали обвинения в желании «напасть» на Украину, отмечая, что нагнетаемая западом истерия используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. При этом глава МИД России Сергей Лавров назвал поведение Запада «военным угаром», целью которого является заставить Киев «сорваться на силовую операцию в Донбассе» или иным способом похоронить Минские соглашения.