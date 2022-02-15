Захарова анонсировала конец войны Запада против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что 15 февраля войдет в историю как «день провала западной пропаганды войны». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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С осени 2021 года на Западе активно муссируются слухи о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину. При этом американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников назвало датой нападения России на Украину 15 февраля.

Захарова обратила внимание на то, что 15 февраля уже наступило.

«15 февраля 2022 года войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», - заявила представитель МИД России.