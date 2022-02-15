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21 минуту назад

Онищенко объяснил тяжелое течение болезни Жириновского

Lenta.ru

Тяжелое течение коронавируса у лидера ЛДПР Владимира Жириновского может быть связано с тем, что политик затянул с госпитализацией. Об этом бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, Жириновский мог бы избежать осложнений, если бы принял решение о госпитализации на раннем этапе болезни.

«Видимо, все-таки это связано с самооценкой личности, что эта хворь никак не может его коснуться», — добавил Онищенко.

При этом бывший глава Роспотребнадзора подчеркнул, что лидер ЛДПР всегда очень серьезно относился к соблюдению антиковидных мер в Госдуме. По его словам, политик всегда на парламентских сессиях носил маску и перчатки, а также старался как можно меньше находиться в самом зале заседаний.

Сын Жириновского впервые высказался о болезни отца

Лидер ЛДПР со 2 февраля находится на госпитализации в центральной клинической больнице. По информации пресс-службы Минздрава, его состояние стабильное, политик получает всю необходимую медицинскую врачебную помощь.

В понедельник, 14 февраля, в СМИ появились сообщения о якобы начавшемся воспалении в мозгу у Жириновского. Однако депутат ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с «Лентой.ру» назвал эту информацию слухами и сплетнями.

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