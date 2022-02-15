Онищенко объяснил тяжелое течение болезни Жириновского

Тяжелое течение коронавируса у лидера ЛДПР Владимира Жириновского может быть связано с тем, что политик затянул с госпитализацией. Об этом бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, Жириновский мог бы избежать осложнений, если бы принял решение о госпитализации на раннем этапе болезни.

«Видимо, все-таки это связано с самооценкой личности, что эта хворь никак не может его коснуться», — добавил Онищенко.

При этом бывший глава Роспотребнадзора подчеркнул, что лидер ЛДПР всегда очень серьезно относился к соблюдению антиковидных мер в Госдуме. По его словам, политик всегда на парламентских сессиях носил маску и перчатки, а также старался как можно меньше находиться в самом зале заседаний.

Лидер ЛДПР со 2 февраля находится на госпитализации в центральной клинической больнице. По информации пресс-службы Минздрава, его состояние стабильное, политик получает всю необходимую медицинскую врачебную помощь.