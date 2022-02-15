Представитель России в ЕС назвал условие начала войны с Украиной

Не стоит удивляться ответу России , если на нее нападет Украина . Об этом заявил постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов .

«Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим», — сказал постпред в интервью британской газете The Guardian .

Чижов также добавил, что РФ не будет предпринимать действий по Киеву, если Москву «на это не спровоцируют».