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48 минут назад

МИД России заявил о реализации Киевом «Антиминска»

Lenta.ruиещё 4

Киев за последние годы реализовал «Антиминск» путем принятия законов, которые явно противоречат Минским соглашениям. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

МИД России заявил о реализации Киевом «Антиминска»
Фото: ТАССТАСС

Представитель МИД России прокомментировала заявление украинских властей о том, что, если Россия признает самопровозглашенные республики Донбасса, то перечеркнет Минские соглашения.

«Так подождите, перечеркиванием Минских договоренностей занимает киевский режим и его конкретные представители в активной фазе на протяжении последних года-полтора года», — заявила Захарова.

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