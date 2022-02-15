Захарова сообщила о степени готовности ответов для США и НАТО

«Самое главное, что наш ответ уже практически готов, потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос, а будет ли ответ и когда он будет готов. [Подготовка ответа] уже находится на завершающей стадии», — сообщила дипломат о степени готовности.