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16 минут назад

Захарова сообщила о степени готовности ответов для США и НАТО

Lenta.ru

Подготовка проекта ответа МИД России на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности почти завершена, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, об этом сообщает ТАСС.

Захарова сообщила о степени готовности ответов для США и НАТО
Фото: ТАССТАСС

«Самое главное, что наш ответ уже практически готов, потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос, а будет ли ответ и когда он будет готов. [Подготовка ответа] уже находится на завершающей стадии», — сообщила дипломат о степени готовности.

14 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин одобрил концептуальное содержание документа, который представил глава МИД Сергей Лавров.

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