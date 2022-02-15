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1 час назад

Посольство России осудило решение Канады поставлять оружие Украине

Газета.Ruиещё 1

Посол РФ в Канаде Олег Степанов прокомментировал решение Оттавы поставлять летальное вооружение на Украину. Об этом сообщает ТАСС. Он отметил, что любые поставки оружия в страну "с нерешенным внутренним вооруженным конфликтом неприемлемы".

РФ осудила решение Канады поставлять оружие Украине
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

По словам дипломата, "это не приближает мир", а только "продлевает и усугубляет братоубийственный конфликт на Украине". Также он заявил, что "предоставляя оружие, западные страны подталкивают киевский режим к продолжению войны против собственного народа".

Степанов добавил, что Россия "призывает правительство Канады отказаться от подобных действий". Новость дополняется.

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