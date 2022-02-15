РФ осудила решение Канады поставлять оружие Украине

Посол РФ в Канаде Олег Степанов прокомментировал решение Оттавы поставлять летальное вооружение на Украину . Об этом сообщает ТАСС. Он отметил, что любые поставки оружия в страну "с нерешенным внутренним вооруженным конфликтом неприемлемы".

По словам дипломата, "это не приближает мир", а только "продлевает и усугубляет братоубийственный конфликт на Украине". Также он заявил, что "предоставляя оружие, западные страны подталкивают киевский режим к продолжению войны против собственного народа".