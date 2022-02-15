В Италии напомнили главную мысль мюнхенской речи Путина

Председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини в интервью РИА Новости заявил о том, что президент России Владимир Путин был прав, когда в феврале 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности говорил о необходимости преодолеть однополярность мира и развивать многостороннее сотрудничество.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок, — подчеркнул политик.

Он добавил, что за прошедшие годы мир изменился и даже в США осознали невозможность сохранения однополярности. Осознание пришло в том числе из-за бурного роста Китая, Индии и всё той же России.

Бурный рост Китая, Индии и, добавлю, России за эти годы сделал необходимым многополярность и новое сотрудничество, которых в 2007 году президент Джордж Буш — младший, вероятно, не хотел, — сказал Фраттини.

Знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Путин произнёс десятого февраля 2007 года. В своём выступлении он подверг критике внешнюю политику США и идеи однополярного мира. Также он резко выступил против расширения НАТО и размещения американской ПРО в Восточной Европе.