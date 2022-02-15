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43 минуты назад

Сын Жириновского написал в соцсетях пожелание «Только живи!»

Деловая газета "Взгляд"

Бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сын госпитализированного с коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал в соцсетях сообщение со словами «Только живи!».

«Только живи!»: Сын Жириновского написал в соцсетях пожелание
Фото: ТАССТАСС

Сообщение опубликовано на странице Лебедева Facebook. Также там стоит отметка о том, что он «беспокоится».

Напомним, СМИ со ссылкой на источники заявили, что Жириновскому диагностировали серьезные воспалительные процессы в головном мозге. Сообщалось, что «врачи оценивают состояние политика как тяжелое, по-прежнему он находится на высокопоточном ИВЛ». В ЛДПР опровергли эту информацию. В партии заявили, что Жириновский идет на поправку и продолжает руководить ЛДПР. ЛДПР подаст в суд на СМИ, распространившие непроверенные сведения о состоянии Жириновского.

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