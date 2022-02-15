Захарова назвала настоящего врага Украины

Врагом Украины является ее «элита», а не Россия . Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел ( МИД ) России Мария Захарова в своем Telegram -канале.

Таким образом она прокомментировала обращение президента Украины Владимира Зеленского к госслужащим, олигархам и депутатам, покинувшим страну из-за страха войны. Захарова также добавила, что после слов украинского лидера о том, что объявление даты «вторжения» — это запугивание, стало понятно, что Соединенные Штаты не являются другом Киева.