Зюганов предупредил о «пожаре братоубийственной войны» в Киеве

США и их вассалы в Киеве готовы довести ситуацию на Украине до «братоубийственной войны», в то время как Россия, в свою очередь, имеет интересы в Незалежной, связанные исключительно с миром и добрососедством. Об этом заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

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«В последние недели резко обострилась обстановка вокруг Украины. Сыплются обвинения в намерении России выступить в роли оккупанта. На самом деле причина кризиса состоит в том, что вашингтонские кукловоды киевского руководства и бандеровских формирований настойчиво пытаются организовать бойню на Донбассе. Ради решения своих геополитических задач они готовы устроить очередное масштабное кровопролитие», — говорится в заявлении.

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Зюганов уверен, что России и Украине война не нужна, ее хотят именно власти США.

«Вашингтон терпел поражение во всех войнах последних десятилетий. Корея, Вьетнам, Ирак, Афганистан — лишь некоторые страны, войны в которых США развязывали и бесславно проиграли. Теперь они жаждут воевать чужими руками. На этот раз вашингтонские ястребы вознамерились сделать пушечным мясом украинцев. Политическое прикрытие, поставки оружия, деятельность западных инструкторов — всем этим откровенно подталкивают власти в Киеве к кровавой военной авантюре», — отметил Зюганов.

При этом, по его словам, целью является не только Россия и Украина, но и Европа, которую США хочет «вогнать в разрушительные для их экономик санкции и подсадить на иглу своего дорогого сжиженного газа, и тем самым выползти из острого капиталистического кризиса».

Отсюда и «слепота» Запада к концентрации украинских военных на границе с ДНР и ЛНР, подчеркнул Зюганов.

«На Донбассе развернуты практически все боеспособные части ВСУ — 125 тысяч солдат и офицеров. Тогда как группировка российских войск вблизи украинской границы, даже по оценкам представителей США, не превышает 100 тысяч военнослужащих», — добавил председатель КПРФ.

Также Зюганов обратил внимание на то, что западных политиков не удерживает от обвинений в адрес РФ заявления Пентагона и руководства ВСУ об отсутствии признаков готовящейся агрессии.