Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии

Президент Сербии Александар Вучич получил поздравления с Днем государственности страны от президента России Владимира Путина . Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Вучича.

"Уважаемый господин президент. Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны - Дня государственности. Отношения между Россией и Сербией динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Налажен содержательный двусторонний диалог, а сотрудничество в различных сферах приносит хорошие результаты. Уверен, что дальнейшее развитие всего комплекса конструктивных российско-сербских связей полностью отвечает интересам наших братских народов и способствует укреплению стабильности и безопасности на европейском континенте", - говорится в поздравлении.

Путин также пожелал крепкого здоровья и успехов Вучичу, а всем гражданам Сербии благополучия и процветания.

День государственности празднуется в Сербии 15 и 16 февраля. Эти дни объявлены выходными. В традиции празднования значительное место занимает Сербская православная церковь, поскольку государственный праздник совпадает с церковным праздником Сретения Господня. 15 февраля 1804 года будущий князь Георгий Петрович Карагеоргий поднял Первое сербское восстание (1804-1813), с которого началась борьба сербов за независимость от Османской империи. 15 февраля 1835 года была принята первая конституция страны.