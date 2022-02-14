Зюганов рассказал о своем самочувствии

Лидер ЛДПР Геннадий Зюганов чувствует себя нормально и рассчитывает, что его выпишут из ЦКБ в ближайшие дни. Об этом сам политик рассказал в беседе с ТАСС.
"У меня в целом ничего, в целом выравнивается все, нормально", – сказал он.
По словам политика, во вторник у него запланирована последняя процедура, поэтому в этот день станет понятнее, когда точно его выпишут.
Зюганов также коснулся своего участия в предстоящем заседании Госдумы по поводу признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР. Он отметил, что не сможет в нем участвовать, однако подготовил по этому случаю специальное заявление, которое зачитают с трибуны вместо него.
"Это в целом обращение к стране, к гражданам Украины, европейской общественности", – объяснил лидер коммунистов.
О том, что Зюганов лег в больницу, стало известно 11 февраля. Тогда представитель КПРФ объяснил, что политик по рекомендации врачей пройдет профилактическое обследование. Это нужно, чтобы исключить возможные риски для его здоровья: в последнее время у него наблюдались признаки простудного заболевания.