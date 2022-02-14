Захарова: «У Bloomberg осталась пара часов для покаяния»

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"Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля "Россия нападет на Украину". Не хочет это средство массовой дезинформации (СМД) уточнить прогноз?" - написала она в понедельник в своем Telegram-канале.

"Осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, - в крыс", - подчеркнула дипломат.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию.