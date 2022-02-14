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1 час назад

Захарова предложила Bloomberg уточнить прогноз по "нападению России на Украину"

ТАССиещё 2

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала, предложив агентству Bloomberg уточнить прогноз по якобы планирующемуся нападению России на Украину.

Захарова: «У Bloomberg осталась пара часов для покаяния»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля "Россия нападет на Украину". Не хочет это средство массовой дезинформации (СМД) уточнить прогноз?" - написала она в понедельник в своем Telegram-канале.

"Осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, - в крыс", - подчеркнула дипломат.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию.

Washington Post показала карту «вторжения» России на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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