Путин поздравил сербов с Днем государственности страны

Российский лидер также выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие всего комплекса конструктивных российско-сербских связей полностью отвечает интересам двух братских народов и способствует укреплению стабильности и безопасности всего европейского континента.

«От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья и успеха, а всем Вашим согражданам благополучия и процветания», — написал Путин .

День государственности Сербии установлен в память о первом сербском восстании против османского владычества, которое было поднято на Сретение Господне в 1804 году под руководством Карагеоргия (Георгия Петровича). Кроме того, в этот день в 1835 году была принята первая демократическая конституция сербского княжества, вошедшая в историю под именем «Сретенская Конституция».