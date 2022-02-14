Путин поздравил сербов с Днем государственности страны

Президент России Владимир Путин направил поздравление своему сербскому коллеге Александру Вучичу по случаю национального праздника — Дня государственности Сербии, который отмечается 15 февраля. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба сербского лидера.
В поздравлении говорится, что отношения между двумя странами развиваются в духе стратегического партнёрства.
«Налажен содержательный двусторонний диалог, а сотрудничество в различных областях приносит хорошие результаты», — говорится в тексте телеграммы.
Российский лидер также выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие всего комплекса конструктивных российско-сербских связей полностью отвечает интересам двух братских народов и способствует укреплению стабильности и безопасности всего европейского континента.
«От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья и успеха, а всем Вашим согражданам благополучия и процветания», — написал Путин.
День государственности Сербии установлен в память о первом сербском восстании против османского владычества, которое было поднято на Сретение Господне в 1804 году под руководством Карагеоргия (Георгия Петровича). Кроме того, в этот день в 1835 году была принята первая демократическая конституция сербского княжества, вошедшая в историю под именем «Сретенская Конституция».