«Бесконечно и очень опасно»: Путин о расширении НАТО

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в понедельник с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал расширение НАТО на восток "бесконечным и очень опасным".

"Сергей Викторович, мы договаривались с вами сегодня о том, что Министерство иностранных дел России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные нашим американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель, по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе, и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток - теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая и Украину", - сказал Путин, открывая встречу, которая состоялась в очном формате в Кремле.

"Я знаю, что такой анализ проведен, вы провели работу и с коллегами из других ведомств и министерств. И, конечно, мне бы хотелось послушать и ваш анализ, и ваши предложения по поводу реакции на полученные ответы из Вашингтона и Брюсселя", - обратился российский лидер к главе внешнеполитического ведомства.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Состоялось уже несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

В письменной реакции НАТО и ЕС относительно понимания и реализации на практике принципа неделимости безопасности усматривается «увиливание от ответа», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия — НАТО обязательства.

Россия не может принять коллективный ответ Евросоюза и НАТО на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 11 февраля, комментарии официального представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой.

«Не можем принять «коллективный» ответ, напоминающий «круговую поруку». Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата. Увиливание от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия — НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет», — отметила она.

Захарова утверждает, что в ответах генсека НАТО Йенса Столтенберга и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, к которым РФ не обращалась, не содержится предметной реакции на прямо поставленный вопрос.

«Вместо этого нам предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности. Напомним, что послание Сергея Лаврова было адресовано министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки. И в нем было особо подчеркнуто, что мы ожидаем развернутый ответ в национальном качестве», — пояснила она.

По ее оценкам, ответ Столтенберга и Борреля «нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения» к просьбе Москвы.

«Под документами ОБСЕ и Россия — НАТО, в которых зафиксирован принцип неделимости безопасности, стоят подписи глав государств и правительств соответствующих стран. В ОБСЕ государства участвуют в национальном качестве, и именно в этом качестве они обязались не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», — отмечается в сообщении.

Захарова заявила, что предлагаемый Западом новый раунд обсуждений по тематике европейской безопасности «категорически неприемлем».

«Данный принцип закреплен в основополагающих документах ОБСЕ и Россия — НАТО, принятых на высшем уровне. Обсуждать тут нечего. Надо просто выполнять соответствующие договоренности безусловно и в полной мере. Будем этого добиваться», — заключила она.

28 января Лавров направил главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады послание по тематике неделимости безопасности. В четверг Боррель сообщил, что направил российскому министру ответное письмо, в котором призвал Москву к диалогу и отводу войск из Белоруссии, а также от границ Украины и из Крыма. Со своей стороны Столтенберг сообщил, что направил Лаврову письмо с призывом провести новые переговоры по ситуации на Украине, военной транспарентности, снижению рисков и контролю над вооружениями, включая ядерное оружие, напоминает ТАСС.

Добавим, что в спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Лаврова, по последним данным ВЦИОМ, составляет 17,4% — он уступает только президенту Владимиру Путину и разделяет вторую-третью позиции с министром обороны Сергеем Шойгу. При этом за январь 2022 года рейтинг главы МИД вырос на 4,3%.

Москва продолжает анализировать позицию Вашингтона и НАТО относительно российских предложений по гарантиям безопасности. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.

«Мы продолжаем анализ полученных от США и НАТО соображений, формируем наши позиции по дальнейшим действиям», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации.

В ведомстве также подчеркнули намерение продолжить диалог с США по гарантиям безопасности.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин заявил президенту США Джо Байдену, что российская сторона завершила межведомственную проработку возможных действий в свете ответа НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности.

«Было сказано, что мы уже завершили межведомственную проработку наших возможных действий и об этом будет объявлено в ближайшее время», — сказал Ушаков.

12 февраля Путин и Байден созвонились примерно в 19:04 мск. Их беседа продолжалась больше часа.

Россия не хочет затягивать диалог по гарантиям безопасности. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин уже неоднократно говорил, что мы не готовы к переведению всего этого диалога в режим многолетних переговоров, потому что в противном случае это режим, который будет вестись параллельно конкретным действиям стран НАТО и Соединенных Штатов по вооружению Украины, по втягиванию Украины в военную инфраструктуру НАТО и по постепенному абсорбированию Украины со стороны НАТО . Поэтому это не может отвечать нашим интересам", - пояснил Песков.

Это представляет угрозу для России и Москва обязана на нее реагировать и принимать меры, которые будут минимизировать риски, продолжил пресс-секретарь президента.

"У меня также нет сомнений, что президент Путин будет делать то, что должно, в складывающейся ситуации", - заключил он.

Американская сторона игнорирует озабоченности России, в этом плане ситуация нерадужная, оценил Песков, добавив, что "мы все-таки надеемся".

"Как люди разумные, мы готовимся к худшему, но надеемся все-таки на лучшее", - пояснил он. "Поэтому рассчитываем, что эти скудные каналы для диалога позволят нам все-таки нащупать какую-то взаимность у наших оппонентов и желание найти развязки. Причем развязки не для галочки, а развязки, которые действительно будут означать учет наших интересов", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков также заявил, что очень хотелось бы, чтобы слово "война" ушло из лексикона.

Внешнеполитическую концепцию России доработают с учетом нынешней обстановки в мире. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, внешнеполитические документы претерпевают изменения. Так, на недавнем оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры новой внешнеполитической концепции.

Песков отметил, что она будет дорабатываться, но с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, "она развивается диалектически с нашей стороны", добавил пресс-секретарь.

Ранее эксперты Совета безопасности заявили о беспрецедентных попытках вмешательства во внутренние дела России со стороны западных стран. По их мнению, Запад продолжает использовать различные методы сдерживания России, дискредитирует нашу страну на международной арене и и пытается дестабилизировать российскую политическую систему.

На фоне текущей напряженности Запад должен одинаково относиться к опасениям и России и Украины, заявила депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.

«Федеральное правительство должно соответствующим образом работать над обеспечением гарантий безопасности для всех сторон и отказаться от бряцания оружием», - цитирует Дагделен ТАСС.

По ее мнению, требования Москвы о нерасширении Североатлантического альянса можно считать понятными.

«Требования России закрепить договором отказ от принятия Украины и Грузии в НАТО ясны и понятны на фоне расширения альянса на восток вопреки данным в прошлом обещаниям. Предложенная Россией концепция неделимой безопасности может стать хорошей основой для переговоров о будущих мирных отношениях», - отметила политик.

Парламентарий также обратила внимание на то, что Запад нередко исповедует двойные стандарты в вопросе военных учений.

«Когда Россия перебрасывает войска на своей территории, то это расценивается как подготовка к агрессии, а когда США и их союзники задействуют тысячи солдат в маневрах вблизи российской границы от Прибалтики до Черного моря, то такой оценки не следует», - подчеркнула депутат.

Соединенные Штаты прорабатывают планы по расширению НАТО на территории европейских стран. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

Как уточнила представитель администрации американского президента, США намерены поддержать силы союзников на восточном фланге. Для этих целей будут подготовлены дополнительные войска, заявила Псаки.

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"Наши официальные лица, ответственные за национальную безопасность, уже несколько недель обсуждают это со своими коллегами. <...> Эти дискуссии продолжаются", – подтвердила пресс-секретарь Белого дома.

Псаки отметила, что дополнительные подробности по данному вопросу в ближайшее время должен раскрыть пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В Белом доме также добавили, что президент США Джо Байден допускает военную агрессию России в отношении Украины, которая якобы может начаться в любой момент.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс рассматривает возможность увеличения своего присутствия на Востоке. По его мнению, такие действия будут способствовать повышению уровня безопасности в Европе.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что заявления НАТО о переброске сил в Восточную Европу усиливают напряженность в сфере безопасности. Он также подчеркивал, что это происходит не по вине России, а из-за заявлений США и Альянса.

Баланс сил в мире со времен Мюнхенской речи 2007 года президента России Владимира Путина поменялся, теперь Москва в состоянии требовать изменения ситуации в сфере безопасности в Европе, однако НАТО это не учитывает и продолжает проводить провокационную политику. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

"Некоторых наблюдателей на Западе застали врасплох недавние требования России относительно Украины, НАТО и интересов национальной безопасности России. Я понятия не имею, где все эти люди были последние тридцать с лишним лет", - сказал он, отметив, что суть нынешних предложений России в сфере безопасности уходит корнями еще в начало 90-х годов XX века.

Кузник напомнил, как в феврале 1990 года Джеймс Бейкер, занимавший тогда пост госсекретаря США, дал советскому лидеру Михаилу Горбачеву "железобетонные" устные гарантии о нерасширении НАТО на восток, если СССР согласится на объединение Германии, после чего подобные заверения повторили и другие руководители на Западе. "Горбачев, конечно же, был наивен, если предполагал, что западные лидеры действовали из лучших побуждений, хотя есть свидетельства того, что некоторые все же и действовали", - отметил американский профессор, подчеркнув, что руководство США очень быстро начало отход от этих обещаний.

По его словам, уже в тот момент "даже всегда уступчивый [Борис] Ельцин (президент России в 1991-1999 годах - прим. ТАСС) высказывал обеспокоенность перспективами расширения НАТО".

"Однако Россия переживала период экономической, социальной и военной слабости, и США и их союзники по НАТО чувствовали, что могут беззаботно игнорировать протесты России", - отметил Кузник.

В частности, в тот период "НАТО в одностороннем порядке действовала на Балканах" и "всерьез начала расширяться в 1999 году".

Сменивший Ельцина на посту президента РФ Владимир Путин, по мнению американского профессора, вначале "питал надежду на дружественные отношения с Западом". В частности, как напомнил Кузник, Путин был первым иностранным лидером, позвонившим после терактов в США 11 сентября 2001 года американскому президенту Джорджу Бушу - младшему.

"Он оказал поддержку усилиям США в Афганистане", - отметил эксперт.

"Но на его дружбу не ответили взаимностью: США расторгли договор о ПРО в 2002 году и вторглись в Ирак на следующий год, несмотря на решительный протест со стороны России и других стран", - подчеркнул директор Института ядерных исследований. "Расширение НАТО, которая включила в своей состав еще семь бывших стран Варшавского договора и бывших советских республик в 2004 году, еще больше подлило масла в огонь", - добавил он.

Мюнхенская речь и изменение баланса сил

"Путин публично дал волю своему растущему возмущению экспансией и агрессией США и НАТО в своей речи 10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференцию по безопасности, бросив тем самым вызов дальнейшему посягательству Запада на интересы России в сфере национальной безопасности", - заявил Кузник.

В частности, как обратил внимание американский профессор, российский лидер тогда "осудил политику однополярности со стороны США", "отверг разнузданный американский милитаризм в условиях этого предположительно однополярного мира" и "обвинил США в размещении дестабилизирующих систем ракетной обороны в Европе, а также в милитаризации космоса".

Однако, по мнению Кузника, тогда, "в 2007 и 2008 годах, Россия еще не была в том положении, когда она могла сделать что-то с существовавшим перекосом в сфере безопасности в Европе".

"Сегодня баланс и соотношение сил изменились", - убежден он.



"Однако провокационная политика НАТО не учитывает эти изменения, что отражается на примере катастрофического свержения [Муаммара] Каддафи в Ливии, 20-летней войны в Афганистане и новой враждебности по отношению к Китаю", - считает эксперт.

"Настойчивость НАТО по поводу того, чтобы дверь в НАТО для Украины и Грузии оставалась открытой, вкупе с другими инициативами альянса, которые загнали Россию в угол, а также опасные и провокационные ответы самой России создали наиболее пугающий глобальный кризис из всех, что мир видел за последние 60 лет", - заявляет Кузник, говоря о сложившейся в настоящий момент ситуации. "Если рациональные лидеры не возьмут верх по обе стороны и не достигнут дипломатического решения, которое будет гарантировать безопасность всех сторон, в том числе России, то я опасаюсь за наше общее будущее", - добавил американский профессор.

Мюнхенская конференция по безопасности

Как заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российские официальные лица в этом году по различным причинам не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщал, что Путин не примет в ней участия ни очно, ни по видеосвязи.

Комментируя это по просьбе ТАСС, бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО (в 2016-2019 годах) Роуз Готтемюллер подчеркнула, что считает странным отсутствие представителей РФ на форуме.

"Я нахожу странным то, что Россия решила в этом году не посылать на Мюнхенскую конференцию по безопасности должностных лиц высокого ранга, ведь они в прошлом использовали ее столь видным образом", - сказала она.

В 2012-2016 годах Готтемюллер являлась заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности и возглавляла команду американских переговорщиков, которые вместе с российскими коллегами выработали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В последнее время она преподает и занимается научно-исследовательской деятельностью в Стэнфордском университете (штат Калифорния).

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков. В прошлом году он проводился в онлайн-формате и длился всего около трех часов.