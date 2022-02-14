В ЛДПР выступили с заявлением по Жириновскому

В ЛДПР заявили, что лидер партии Владимир Жириновский идет на поправку, и пообещали подать в суд на СМИ, распространяющие ложную информацию о его состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ЛДПР отметили, что 75-летний Жириновский находится в стабильном состоянии и выздоравливает. Он общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу.

«Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии», - подчеркнули в партии.

В ЛДПР пообещали прекратить сотрудничество с интернет-изданиями, в которых появлялась непроверенная информация о Жириновском, и подать в суд на СМИ за ложные материалы.

«В последние дни ЛДПР столкнулась с беспрецедентным уровнем лжи в медиа», - заявили в партии.

Ее представители отметили, что вся информация о состоянии Жириновского от «анонимных источников» оказалась «примитивными сказками».

Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля. 11 февраля в Минздраве сообщили, что его состояние оценивается как стабильное.