В ЛДПР выступили с заявлением по Жириновскому

В ЛДПР заявили, что лидер партии Владимир Жириновский идет на поправку, и пообещали подать в суд на СМИ, распространяющие ложную информацию о его состоянии. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе ЛДПР отметили, что 75-летний Жириновский находится в стабильном состоянии и выздоравливает. Он общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу.
«Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии», - подчеркнули в партии.
В ЛДПР пообещали прекратить сотрудничество с интернет-изданиями, в которых появлялась непроверенная информация о Жириновском, и подать в суд на СМИ за ложные материалы.
«В последние дни ЛДПР столкнулась с беспрецедентным уровнем лжи в медиа», - заявили в партии.
Ее представители отметили, что вся информация о состоянии Жириновского от «анонимных источников» оказалась «примитивными сказками».
Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля. 11 февраля в Минздраве сообщили, что его состояние оценивается как стабильное.
Неназванный источник «Коммерсант» говорил, что политик «вообще не замечает» болезнь, целый день смотрит новости и «раздает команды по телефонам, едва успевая заряжать аппараты».