Песков рассказал о праздновании Для влюбленных с Навкой

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как они с супругой, фигуристкой Татьяной Навкой, отмечают День всех влюбленных. Об этом сообщают «Известия».

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«Мы отмечаем этот праздник каждый день», — заявил Песков журналистам.

На вопрос про отношение к этому празднику в Кремле, Песков ответил, что централизованно День Святого Валентина в администрации президента никто не отмечает.

«Никак, мы работаем. Каждый в личном плане определяет свое отношение к этому празднику», — подчеркнул Песков.

Напомним, 14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина. У праздника католическое происхождение, он связан с мучеником по имени Валентин.

В настоящее время Римско-католическая церковь не проводит каких-то особенных праздничных богослужений в этот день, поскольку считает его празднование народной, а не церковной традицией. В России же праздник отмечается с 90-х годов прошлого века и носит светский характер. Наибольшей популярностью он пользуется среди молодежи.