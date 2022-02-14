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44 минуты назад

Минздрав оценил состояние Жириновского

Алиса Селезнёва

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с коронавирусом, оценивается врачами как стабильно. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России пишет ТАСС.

Минздрав оценил состояние Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом 2 февраля. После этого стала появляться противоречивая информация о его состоянии. Некоторые СМИ писали, что у Жириновского якобы «поражены легкие на 50 и 70%». Однако позднее эти данные опровергли соратники и близкие политика.

При этом в пресс-службе Минздрава подтвердили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице.

«Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное», - пояснили сегодня в Минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что врачи «продолжают оказывать политику всю необходимую медицинскую помощь».

10 февраля в ЛДПР сообщили, что Владимир Жириновский «ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону». И выразили надежду, что политик вскоре вернется «к полноценной, активной работе».

Также Центральный аппарат ЛДПР разослал членам партии заявление о том, что слухи о смерти Жириновского – это ложь и дезинформация.

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