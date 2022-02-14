Минздрав оценил состояние Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с коронавирусом, оценивается врачами как стабильно. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом 2 февраля. После этого стала появляться противоречивая информация о его состоянии. Некоторые СМИ писали, что у Жириновского якобы «поражены легкие на 50 и 70%». Однако позднее эти данные опровергли соратники и близкие политика.

При этом в пресс-службе Минздрава подтвердили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице.

«Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное», - пояснили сегодня в Минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что врачи «продолжают оказывать политику всю необходимую медицинскую помощь».

10 февраля в ЛДПР сообщили, что Владимир Жириновский «ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону». И выразили надежду, что политик вскоре вернется «к полноценной, активной работе».