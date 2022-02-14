Вопрос обращения к президенту России о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) рассмотрят во вторник, 15 февраля, на основе рейтингового голосования. Это анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

На пленарном заседании будут рассмотрены два проекта постановления об обращении к главе государства. Первый проект — документ, который внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. Он предусматривает немедленное направление президенту сразу после возможного одобрения палатой.

Второй проект постановления, предложенный депутатами от фракции «Единая Россия», предусматривает направление документа сначала в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства.

По словам Володина, примут вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов.

Ранее сообщалось, что депутаты от «Единой России» внесли в Государственную Думу проект постановления о направлении на консультаций в МИД проекта обращения о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Авторами проекта постановления выступили Артем Туров и Виктор Водолацкий.