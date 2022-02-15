Путин ответил на обращение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Возможности для выполнения Минских соглашений после обращения Государственной Думы насчет признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) еще не исчерпаны. Такой ответ дал депутатам президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС во вторник, 15 февраля.

По словам главы государства, Россия рассчитывает, что решение будет найдено.

Вместе с этим российский президент назвал происходящее в Донбассе геноцидом. Он добавил, что большинство россиян сочувствуют жителям региона и надеются, что ситуация «коренным образом изменится в лучшую для них сторону».