Глава СПЧ рассказал, как предотвратить организованные властями пытки в РФ

Чтобы предотвратить пытки в России, необходимо не только изменение законов, но и должное воспитание, обычай, что пытать и унижать людей запрещено. Такое мнение высказал председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Мне кажется, здесь важен не только закон. Да, законы надо корректировать, и сейчас есть предложения по изменению законодательства. Но, мне кажется, здесь важен еще и обычай. Надо его создавать. Обычай, что нельзя пытать людей, нельзя унижать людей, – сообщил Фадеев, слова которого приводит 2.Он также подчеркнул, что данная проблема распространена не только в России, но и во многих других странах. Так, для сравнения Фадеев привел в пример США."Вы знаете, что в Америке полиция выкладывает пистолет и чуть что стреляет в подозреваемого. В прошлом году в США было убито полицейскими тысяча человек. И многие из них, скорее всего, были невиновны и уж точно не наработали, в кавычках говоря, на смертную казнь", – отметил он. По словам правозащитника, в РФ таких ситуаций единицы, так как в России, если правоохранитель вытащил из кобуры пистолет, то этот инцидент уже становится предметом для служебного расследования, и в этом отношении российский, советский обычай намного гуманнее, чем американский. "Мне кажется, здесь тема воспитания, в том числе. Тема создания такого обычая, когда как для нашего полицейского нельзя стрелять, палить налево-направо в подозреваемого, так же нельзя пытать", – заключил Фадеев.Ранее Владимир Путин 2 парламенту до 1 июля рассмотреть законопроект об ужесточении наказаний за пытки. Законопроект, который поддержало правительство, дает более четкое и подробное определение пыток, а также вводит понятие "запугивание". Если поправки примут, за пытки представителям власти будет грозить не до 7, а до 12 лет тюрьмы. Также такие преступления переведут в разряд особо тяжких – это увеличит срок давности по ним до 15 лет.