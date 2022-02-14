Минздрав оценил состояние Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского , который находится в больнице, стабильно. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное", - сказали в пресс-службе. "Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь", - добавили в Минздраве .

9 февраля в пресс-службе Минздрава сообщили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным ведомства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля.