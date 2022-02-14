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9 минут назад

Минздрав оценил состояние Жириновского как стабильное

ТАСС

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который находится в больнице, стабильно. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Минздрав оценил состояние Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное", - сказали в пресс-службе. "Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь", - добавили в Минздраве.

9 февраля в пресс-службе Минздрава сообщили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным ведомства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля.

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10 февраля думская фракция либерал-демократов заявила, что Жириновский скоро вернется к полноценной, активной работе.

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