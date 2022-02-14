В Госдуме отреагировали на решение CAS по делу Валиевой

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев назвал справедливым решение Спортивного арбитражного суда оставить в силе снятие отстранения от Олимпиады-2022 с российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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Он также подчеркнул, что нужно провести внутреннее расследование и разобраться, что же произошло.

«Самое главное — мы увидим нашу спортсменку на льду. Камила будет радовать нас своим блестящим катанием. Надеемся, что на нее вся эта ситуация не повлияет», — отреагировал Свищев.

CAS закончил рассмотрение дела в понедельник, 14 февраля. Там заявили, что решение в пользу 15-летней спортсменки было принято с учетом ее статуса «защищенного лица» и особого подхода к ней.