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2 часа назад

В Госдуме отреагировали на решение CAS по делу Валиевой

Lenta.ru

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев назвал справедливым решение Спортивного арбитражного суда оставить в силе снятие отстранения от Олимпиады-2022 с российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В Госдуме отреагировали на решение CAS по делу Валиевой
Фото: ТАССТАСС

Он также подчеркнул, что нужно провести внутреннее расследование и разобраться, что же произошло.

«Самое главное — мы увидим нашу спортсменку на льду. Камила будет радовать нас своим блестящим катанием. Надеемся, что на нее вся эта ситуация не повлияет», — отреагировал Свищев.

CAS закончил рассмотрение дела в понедельник, 14 февраля. Там заявили, что решение в пользу 15-летней спортсменки было принято с учетом ее статуса «защищенного лица» и особого подхода к ней.

CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии с Валиевой временного отстранения от соревнований. Санкции были наложены на спортсменку после того, как в ее организме обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина в микродозе.

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