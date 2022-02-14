«Лежат на полу»: в Кремле оценили отношения с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным моментом в отношениях России и США появление каналов для диалога. Об этом он рассказал РИА Новости.
«В позитив можно записать то, что как бы ни было тяжело в других направлениях, есть определенные каналы для диалога. В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям», - заявил пресс-секретарь президента.
Песков подчеркнул, что это плюс, так как «буквально пару лет назад и диалог был на нуле».
«Но в остальном, к сожалению, можно говорить только о минусах в двусторонних отношениях. Мы находимся на очень-очень низкой точке, они [отношения] фактически лежат на полу», - заключил он.
12 февраля президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели телефонные переговоры. Основной их темой стал украинский кризис.
Байден заявил, что Вашингтон готов как к дипломатическому разрешению кризиса, так и к «другим сценариям». Он пообещал, что в случае эскалации Россия столкнется с «незамедлительными и суровыми» последствиями.
Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор президентов «сбалансированным и деловым». Во время беседы Путин сообщил, что Россия в ближайшее время направит официальную реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Ушаков отметил, что Байден упомянул санкции, но не делал на них акцента.