«Лежат на полу»: в Кремле оценили отношения с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным моментом в отношениях России и США появление каналов для диалога. Об этом он рассказал РИА Новости.

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«В позитив можно записать то, что как бы ни было тяжело в других направлениях, есть определенные каналы для диалога. В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям», - заявил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что это плюс, так как «буквально пару лет назад и диалог был на нуле».

«Но в остальном, к сожалению, можно говорить только о минусах в двусторонних отношениях. Мы находимся на очень-очень низкой точке, они [отношения] фактически лежат на полу», - заключил он.

12 февраля президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели телефонные переговоры. Основной их темой стал украинский кризис.

Байден заявил, что Вашингтон готов как к дипломатическому разрешению кризиса, так и к «другим сценариям». Он пообещал, что в случае эскалации Россия столкнется с «незамедлительными и суровыми» последствиями.