В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
6 минут назад

«Лежат на полу»: в Кремле оценили отношения с США

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным моментом в отношениях России и США появление каналов для диалога. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Лежат на полу»: в Кремле оценили отношения с США
Фото: ТАССТАСС

«В позитив можно записать то, что как бы ни было тяжело в других направлениях, есть определенные каналы для диалога. В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям», - заявил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что это плюс, так как «буквально пару лет назад и диалог был на нуле».

«Но в остальном, к сожалению, можно говорить только о минусах в двусторонних отношениях. Мы находимся на очень-очень низкой точке, они [отношения] фактически лежат на полу», - заключил он.

12 февраля президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели телефонные переговоры. Основной их темой стал украинский кризис.

В Кремле анонсировали изменения во внешнеполитической концепции

Байден заявил, что Вашингтон готов как к дипломатическому разрешению кризиса, так и к «другим сценариям». Он пообещал, что в случае эскалации Россия столкнется с «незамедлительными и суровыми» последствиями.

Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор президентов «сбалансированным и деловым». Во время беседы Путин сообщил, что Россия в ближайшее время направит официальную реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Ушаков отметил, что Байден упомянул санкции, но не делал на них акцента.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители